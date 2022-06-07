У Вінницькій області удосконалили системи ППО. Генштаб взяв собі на замітку

Вінницькі винахідники підвищили ефективність роботи ППО у своїй області. Тепер ЗСУ розглядають модернізацію у системі ППО по всій території України за вінницьким ноу-хау.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова.
"Завдяки вінницьким винахідникам, які застосували сучасні технології, вдалося значно підвищити ефективність системи ППО в нашому регіоні. Вінницьке ноу-хау розглядають у ЗСУ для впровадження по всій території України", - сказав Борзов.
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