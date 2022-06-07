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У Вінницькій області удосконалили системи ППО. Генштаб взяв собі на замітку

Фото: ППО (mil.ru)
Автор: Євгеній Прокопенко

Вінницькі винахідники підвищили ефективність роботи ППО у своїй області. Тепер ЗСУ розглядають модернізацію у системі ППО по всій території України за вінницьким ноу-хау.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова.

"Завдяки вінницьким винахідникам, які застосували сучасні технології, вдалося значно підвищити ефективність системи ППО в нашому регіоні. Вінницьке ноу-хау розглядають у ЗСУ для впровадження по всій території України", - сказав Борзов.

Нагадаємо, військова допомога Україні у боротьбі проти російських окупантів не може стати разовою акцією для країн Заходу.

Раніше стало відомо, що США передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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