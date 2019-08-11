У Вінницькій області в ДТП з мікроавтобусом постраждали вісім чоловік

У Вінницькій області при зіткненні мікроавтобуса Mercedes Sprinter і ВАЗ 2170 постраждали вісім людей, серед постраждалих - троє неповнолітніх. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Аварія сталася 10 серпня близько 21:35 на автошляху Немирів-Гайсин поблизу села Червоне Немирівського району. За даними поліції, в крові водія ВАЗа виявили вміст алкоголю 3,52 проміле.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля ВАЗ 2170, житель Немирівського району, виїжджаючи на головну дорогу, зіткнувся з мікроавтобусом Mersedes, яким керував житель Закарпатської області, після чого мікроавтобус з'їхав у кювет.

В результаті аварії постраждали водій мікроавтобуса і сім пасажирів, серед яких діти у віці 6, 7 і 13 років. Всі постраждалі доставлені в Немирівську лікарню, загрози їх життю немає.

Нагадаємо, у Львівській області в суботу, 10 серпня, сталося зіткнення двох легкових автомобілів, жертвами якого стали 2 людини. Зіткнення легкових автомобілів ВАЗ-21099 і Audi сталося близько 16:15 на автодорозі "Київ-Чоп".

Раніше повідомлялося, що в Миколаївській області в результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинула одна людина, ще двоє постраждали. Подія сталася 4 серпня на автодорозі Миколаїв-Благовєщенськ поблизу селища Новопетрівське.