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У Миколаївській області в ДТП загинула людина, ще двоє постраждали

Новини » Надзвичайні події    04.08.2019 - 19:16
У Миколаївській області в ДТП загинула людина, ще двоє постраждали
Фото (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/)

ДТП сталося на 197 км автодороги Миколаїв-Благовєщенськ біля села Новопетрівське

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 4 серпня в Миколаївській області загинула одна людина, ще двоє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції області.

Повідомляється, що сьогодні близько 12:30 на 197 км автодороги Миколаїв-Благовєщенськ біля села Новопетрівське сталося зіткнення автомобілів Skoda Octavia і Opel Vectra. Водій автомобіля Opel Vectra від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, пасажирки обох транспортних засобів з тілесними ушкодженнями госпіталізовано в медичний заклад.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років без права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, в Харківській області в місті Люботині в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули три людини.

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