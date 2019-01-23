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У Вінницькій області зняли обмеження руху на трасах

Новини » Суспільство    23.01.2019 - 14:41
У Вінницькій області зняли обмеження руху на трасах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження зняті з 14:00

 

"Укравтодор" зняв обмеження руху на автошляхах Вінницької області, які було введено у зв'язку із погіршенням погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодора". 

Як зазначається, з 14 години знято обмеження руху для багатоосних транспортних засобів на автомобільних дорогах міжнародного значення:

  • М-12 "Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка" від Немирова до Гайсина;
  • М-21 "Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський" від Жмеринки до м. Могилів-Подільський.

Крім того, водіїв просять надавати перевагу в русі снігоприбиральній техніці.

У Вінницькій області зняли обмеження руху на трасах

Нагадаємо, у зв'язку із погіршенням погодних умов у Вінницькій області зранку тимчасово обмежили рух для великовагових транспортних засобів.

Раніше в "Укравтодорі" повідомляли, що через снігопади було введено обмеження руху на автошляхах у шести областях України.

Зазначимо, в Україні по всій території сьогодні, 23 січня, спостерігається погіршення погодних умов.

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