У Вінницькій області зняли обмеження руху на трасах

Обмеження зняті з 14:00
"Укравтодор" зняв обмеження руху на автошляхах Вінницької області, які було введено у зв'язку із погіршенням погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодора".
Як зазначається, з 14 години знято обмеження руху для багатоосних транспортних засобів на автомобільних дорогах міжнародного значення:
Крім того, водіїв просять надавати перевагу в русі снігоприбиральній техніці.
Нагадаємо, у зв'язку із погіршенням погодних умов у Вінницькій області зранку тимчасово обмежили рух для великовагових транспортних засобів.
Раніше в "Укравтодорі" повідомляли, що через снігопади було введено обмеження руху на автошляхах у шести областях України.
Зазначимо, в Україні по всій території сьогодні, 23 січня, спостерігається погіршення погодних умов.