У Вінницькій області зняли обмеження руху на трасах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження зняті з 14:00

"Укравтодор" зняв обмеження руху на автошляхах Вінницької області, які було введено у зв'язку із погіршенням погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодора".

Як зазначається, з 14 години знято обмеження руху для багатоосних транспортних засобів на автомобільних дорогах міжнародного значення:

М-12 "Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка" від Немирова до Гайсина;

М-21 "Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський" від Жмеринки до м. Могилів-Подільський.

Крім того, водіїв просять надавати перевагу в русі снігоприбиральній техніці.

Нагадаємо, у зв'язку із погіршенням погодних умов у Вінницькій області зранку тимчасово обмежили рух для великовагових транспортних засобів.

Раніше в "Укравтодорі" повідомляли, що через снігопади було введено обмеження руху на автошляхах у шести областях України.

Зазначимо, в Україні по всій території сьогодні, 23 січня, спостерігається погіршення погодних умов.