В Винницкой области произошло тройное ДТП с участием бензовоза, есть погибший

Фото: ДТП в Винницкой области (dsns.gov.ua)

В результате ДТП погиб один человек, еще три человека получили ранения

В Винницкой области сегодня, 14 января 2109 года, произошло тройное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием бензовоза, один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Как отмечается, авария произошла около 13:30 недалеко от с. Вороновица, где столкнулись бензовоз, грузовой "Мерседес" и "ВАЗ 2108".

Фото: ДТП в Винницкой области (dsns.gov.ua)

"В результате столкновения грузового "Мерседеса", бензовоза и легковушки на месте происшествия погиб водитель грузовика. В больницу госпитализированы водители двух автомобилей и пассажир "ВАЗа", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители обеспечивают движение транспорта в объезд места аварии. По указанному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Фото: авария в Винницкой области (vn.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня утром, 14 января, в районе Чугуева Харьковской области в аварии с микроавтобусом погибли четыре человека, еще 9 получили ранения. По факту аварии полиция открыла уголовное дело.