У Вінницькій області пролунало кілька вибухів. Жителів просять не публікувати фото

На території Вінницької області зранку 25 квітня пролунали декілька вибухів. Жителів просять зберігати спокій та не розповсюджувати кадри з місця подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницьку ОВА .

"На Вінниччині пролунали кілька вибухів. Зберігайте спокій та не залишайте укриттів до відбою повітряної тривоги. Просимо також не публікувати фото, відео та інформацію, яка може працювати на користь ворога", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Львівській області повідомляють про пожежі через ракетні обстріли. Жителів попередили про роботу ППО та закликали залишатися в укриттях.

Варто зазначити, що в Одеській ОВА попередили про можливі ракетні удари з акваторії Чорного моря по інших регіонах України.

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