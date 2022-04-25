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У Вінницькій області пролунало кілька вибухів. Жителів просять не публікувати фото

Фото: у Вінницькій області були вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На території Вінницької області зранку 25 квітня пролунали декілька вибухів. Жителів просять зберігати спокій та не розповсюджувати кадри з місця подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницьку ОВА.

"На Вінниччині пролунали кілька вибухів. Зберігайте спокій та не залишайте укриттів до відбою повітряної тривоги. Просимо також не публікувати фото, відео та інформацію, яка може працювати на користь ворога", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Львівській області повідомляють про пожежі через ракетні обстріли. Жителів попередили про роботу ППО та закликали залишатися в укриттях.

Варто зазначити, що в Одеській ОВА попередили про можливі ракетні удари з акваторії Чорного моря по інших регіонах України.

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Війна Росії проти УкраїниВінницька область