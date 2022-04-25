ru ua
Пн, 25 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Працює ППО. Мешканців Львівської області закликали залишатися в укриттях

Новость на русском →
Львівська область, Понеділок 25 квітня 2022 08:59
Працює ППО. Мешканців Львівської області закликали залишатися в укриттях Фото: жителів Львівської області закликали залишатися в укриттях (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Львівської області зранку у понеділок, 25 квітня, було оголошена повітряна тривога. Жителів регіону закликали залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

"Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях. Працює ППО", - написав він.

Нагадаємо, в Одеській області зранку 25 квітня була оголошена тривога. Влада повідомила, що є загроза ударів з акваторії Чорного моря по інших регіонах України.

Також нагадаємо, вчора окупанти випустили 9 ракет по місту Кременчук Полтавської області. Пошкоджені ТЕЦ і НПЗ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область Війна Росії проти України
NEWS
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
61-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Руслан Стефанчук: Шансів у будь-якої проросійської партії більше не буде