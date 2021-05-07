У Вінницькій області поліція перекрила канал постачання наркотиків у виправні колонії

Спецоперація проводилася 6 травня. У ній брали участь бійці спецпідрозділу КОРД та слідчі Вінницького районного управління поліції. Була затримана злочинна група, що налагодила канал постачання наркотиків в місця позбавлення волі.

В ході спецоперації біля однієї з виправних колоній правоохоронці зупинили в автомобіль, на якому пересувався злочинне угруповання. При огляді машини поліцейські вилучили поліетиленовий пакет з канабісом, SIM-карти, банківські картки та гроші. Крім того, за місцем проживання затриманих були виявлені наркотичні речовини та пристрої, за допомогою яких зловмисники перекидали наркотики засудженим.

Відзначається, що угруповання розробляли тривалий час. За цей період правоохоронці зафіксували близько десятка фактів перекидання наркотиків до виправної колонії.

За оперативною інформацією, канал постачання наркотиків засудженим координував "смотрящий" і його довірена особа. Вони розподіляли їх серед ув'язнених.

Обшуки також пройшли в виправній колонії. У засуджених були вилучені наркотичні засоби, мобільні телефони, SIM-карти і планшет.

Злочинці затримані і знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Їм оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Фото: постачання наркотиків у виправні колонії Вінницької області заблокували (mvs.gov.ua)