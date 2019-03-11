У Вінницькій області через падіння дерева загинула ще одна людина

У Хмільнику на 29-річну дівчину впало дерево

В результате непогоды в Винницкой области погиб еще один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Винницкой области.

Сообщается, что сегодня в Хмельнике Винницкой области на 29-летнюю местную жительницу упало дерево, повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Инцидент произошел около 10:00 на улице Северной.

"Все обстоятельства и причины трагедии будут выяснены в рамках открытого уголовного производства по ст.115 УК Украины (умышленное убийство, с пометкой "несчастный случай")", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, дерево упало в результате сильных порывов ветра.

Напомним, ранее Styler писал, что в Виннице из-за непогоды упало дерево, в результате чего погиб ребенок.

Отметим, до конца дня во Львовской области ожидается чрезвычайный юго-западный ветер с переходом на северо-западный с порывами 35-40 м/с. Кроме того, в связи со снегопадом и метелью в восточной части Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей ожидается высокая лавинная опасность. По состоянию на утро из-за непогоды были обесточены почти 50 населенных пунктов в пяти областях.