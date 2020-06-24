У Вінницькій області почалися підтоплення, оголошено штормове попередження

У Вінницькій області почалися підтоплення у зв'язку з підвищенням рівня річки Дністер. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

Як зазначили синоптики, було прийнято рішення підвищити середньодобовий скид з Дністровської ГЕС і встановити витратою 2000 м3/с.

"При цьому рівень води Дністра в створі поста Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних відміток початкового затоплення водами р. Дністер прирічкових ділянок і окремих об'єктів в районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль та окремих населених пунктів у Вінницькій області, прилеглих до русла річки", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Ямпільської районної державної адміністрації повідомили, що станом на 16:00 рівень води в річці Дністер становить 4,65 метра.

"Частково підтоплені присадибні ділянки в селах Михайлівка, Велика Кісниця, Цекинівка і у місті Ямполі. Доводимо до вашого відома, що при висоті рівня води в Дністрі 5,6 м від нульового рівня можливе підтоплення будинків", - повідомили в РДА.

Відзначимо, в західних областях України останні дні спостерігаються масштабні повені. Від паводків вже постраждали Львівська, Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська і Тернопільська області. Жертвами негоди стали вже троє людей.

Раніше премьер-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація з паводками в західних областях залишається напруженою, хвиля пішла на Тернопільську область.

Також РБК-Україна писало, що уряд виділить понад 1 мільярда гривень на ліквідацію наслідків повеней.