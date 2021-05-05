У Вінницькій області чоловік витер руки державним прапором. Поліція розпочала кримінальне провадження

У Вінницькій області поліція розпочала кримінальне провадження за фактом наруги над державним прапором України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, - позбавлення волі на строк до трьох років.
В соціальних мережах розмістили інформацію про те, що невідомі особи забруднили державний прапор України, витерши об нього руки, на території Меморіалу Слави у смт Тиврів.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ст. 338 КК України (Наруга над державними символами).
Поліцейські встановили особу зловмисника - ним виявився раніше судимий мешканець села Пилява Вінницького району.
Наразі слідство з’ясовує усі обставини правопорушення та встановлює свідків події.
Такий злочин карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.
Нагадаємо, раніше голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко повідомив про те, що вночі у місті невідомі пошкодили пам’ятник Героям Небесної Сотні.
Раніше у Львові поліція затримала двох студентів, які облили фарбою пам'ятник Степану Бандері.