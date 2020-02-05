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У Вінницькій області чоловік підірвав бойову гранату, є поранені

Новини » Надзвичайні події     05.02.2020 - 14:19
У Вінницькій області чоловік підірвав бойову гранату, є поранені
Ілюстративне фото (УНІАН)

Чоловік підірвав гранату у салоні автомобіля

У Вінницькій області невідомий у салоні автомобіля привів у дію бойову гранату, постраждали троє місцевих жителів. Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Вінницької області.

Повідомляється, що інцидент стався у селі Леляки Жмеринського району 4 лютого близько 17:00.

За попередньою інформацією, між нетверезими чоловіками, які знаходилися в автомобілі Mercedes, виник конфлікт, під час якого один з його учасників дістав і привів у дію гранату РГД-5. В результаті вибуху постраждали троє місцевих мешканців 21, 34 та 36 років. Потерпілі у важкому стані були доставленні до реанімаційного відділення Жмеринської лікарні.

Фото: vn.npu.gov.ua

Ще один 52 річний учасник інциденту тілесних ушкоджень не отримав, оскільки встиг вистрибнути з автівки, додали у поліції. Наразі правоохоронці з’ясовують джерело походження вибухового предмета.

"Слідчим управлінням розпочаті розслідування кримінальних проваджень за ч.2 ст.15, п.1,5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За такі правопорушення передбачено до 15 років або довічне позбавлення волі. Проводяться слідчі дії для з’ясування усіх обставин події", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-України писало, що у Харкові на станції метро "Площа Конституції" поліцейські виявили у чоловіка гранату. Також повідомлялося, що від вибуху гранати 26 січня у Харкові загинув 63-річний чоловік.

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