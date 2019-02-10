У Вінницькій області від кору помер студент-медик

До смерті призвело ускладнення після хвороби - корова пневмонія

В результате осложнений от кори вчера, 9 февраля, умер студент Винницкого национального медицинского университета Сергей Бутенко. Об этом сообщается РБК-Украина со ссылкой на страницу Студенческого совета Винницкой области в Facebook.

Как сообщается, Бутенко умер в результате коревой пневмонии - осложнения после перенесенного заболевания.

Отметим, Украина оказалась на первой строчке в рейтинге стран Европы по количеством людей, которые заболели корью в 2018 году.

РБК-Украина писало, что в Украине с начала 2019 года в результате осложнений, вызванных заболеванием кори, умерли 7 человек.

Также сообщалось, что самые высокие показатели заболеваемости корью в Украине медики зафиксировали во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Тернопольской областях.