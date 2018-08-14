У Вінницькій області в ДТП постраждали 5 осіб, з них двоє дітей

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження

У Вінницькій області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), що сталася поблизу с. Корделівка, постраждали 5 осіб, з них двоє дітей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби облуправління поліції у Вінницькій області.

Як зазначається, аварія сталася сьогодні вранці, 14 серпня 2018 року, на автодорозі Житомир - Могилів-Подільський, де сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів.

"Водій автомобіля Kia Cerato виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем Peugeot Partner. У результаті аварії постраждала 38-річна жінка, яка знаходилась за кермом Peugeot, та троє її пасажирів: 22-річна жителька Козятина, 9-річна дівчинка та 6 місячне немовля", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється про госпіталізацію 65-річного водія Kia Cerato. Наразі загрози життю травмованих немає.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Фото: ДТП у Вінницькій області (vn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора у Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участю семи автомобілів. Внаслідок аварії постраждала дитина.

Також повідомлялося, що у Києві автомобіль в результаті ДТП влетів у натовп людей в житловому масиві Троєщина - автомобіль "Волга" влетів у натовп і перекинувся.