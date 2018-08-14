В Винницкой области в ДТП пострадали 5 человек, из них двое детей

По указанному факту открыто уголовное производство

В Винницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), произошедшего вблизи с. Корделевка, пострадали 5 человек, из них двое детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облуправления полиции в Винницкой области.

Как отмечается, авария произошла сегодня утром, 14 августа 2018 года, на автодороге Житомир - Могилев-Подольский, где произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

"Водитель автомобиля Kia Cerato выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем Peugeot Partner. В результате аварии пострадала 38-летняя женщина, которая находилась за рулем Peugeot, и трое ее пассажиров: 22-летняя жительница Козятина, 9-летняя девочка и 6-месячный младенец", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о госпитализации 65-летнего водителя Kia Cerato. Сейчас угрозы жизни травмированных нет.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

Фото: ДТП в Винницкой области (vn.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Голосеевском районе Киева произошло ДТП с участием семи автомобилей. В результате аварии пострадал ребенок.

Также сообщалось, что в Киеве автомобиль в результате ДТП влетел в толпу людей в жилом массиве Троещина - автомобиль "Волга" влетел в толпу и перевернулся.