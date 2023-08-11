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В Винницкой и Хмельницкой областях прогремели взрывы

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Винница, Пятница 11 августа 2023 10:13
В Винницкой и Хмельницкой областях прогремели взрывы Фото: в Винницкой и Хмельницкой областях раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы прогремели в Винницкой и Хмельницкой областях сегодня, 11 августа. Это произошло во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По данным местных жителей, взрывы были слышны в Хмельницком. Также звуки, подобные взрывам, прозвучали в Винницкой области.

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил взрывы в регионе. Он заявил, что работают силы ПВО, и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога в Украине

Напомним, после 10:00 в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе запуска ракет из России.

Позже военные сообщили, что зафиксированы пуски ракет "Кинжал" с самолета МиГ-31К в направлении Киевской области. При этом в столице прогремели взрывы. Власти сообщили, что работает противовоздушная оборона.

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