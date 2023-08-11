Ракетная угроза. Всю Украину охватила воздушная тревога
Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине в пятницу, 11 августа. Есть угроза ударов ракетами.
РБК-Украина собрало все детали этой масштабной тревоги.
Сигналы воздушной тревоги сначала прозвучали на востоке Украины. Затем тревогу объявили в центральных областях и на севере.
Воздушные силы ВСУ предупредили жителей ряда областей о ракетной угрозе, а именно Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую, Николаевскую, Запорожскую, Херсонскую, а позже Черкасскую, Киевскую и Черниговскую области.
Мониторинговые группы сообщали о якобы целях в воздухе, но официально эту информацию не подтвердили.
Обновление
- 9:40 В ряде регионов отменили воздушную тревогу. В частности, на юге и на востоке нашей страны.
- 9:47 Воздушные силы повторно объявили о ракетной опасности в Киевской и Черниговской областях, в столице прозвучали сирены.
- 9:50 Вся Украина "покраснела" от тревог. Военные сообщили о взлете российского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.
- 10:00 В Киеве прогремели взрывы. Власти сообщили, что в столице работает ПВО.
- 10:02 Воздушные силы сообщили, что зафиксированы пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К в направлении Киевской области.
- 10:06 В Винницкой и Хмельницкой областях прогремели взрывы.
- 10:18 Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин подтвердил взрывы в регионе. Он заявил, что работают силы ПВО, и призвал жителей оставаться в укрытиях.
- 10:20 В Киеве на территорию одной из детских больниц упали обломки ракеты. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы едут на место инцидента.
- 10:26 Обломки ракеты упали на территорию больницы в Оболонском районе Киева. Эту информацию уточнили в КГВА.
- 10:33 В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
- 10:37 Почти во всех областях - отбой тревоги.
Карта воздушных тревог по состоянию на 10:37
Атаки России
Следует отметить, что Россия продолжает хаотично обстреливать Украину ракетами разных типов и дронами-камикадзе иранского производства. Так, в ночь на 10 августа российские оккупанты в очередной раз выпустили "Шахеды".
Воздушные силы сообщили, что россияне применили 10 дронов, силы ПВО сбили 7 из них. Однако вражеские беспилотники попали в нефтебазу в Ровенской области, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.