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У Вінницькій та Хмельницькій областях пролунали вибухи

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Вінниця, П'ятниця 11 серпня 2023 10:13
У Вінницькій та Хмельницькій областях пролунали вибухи Фото: у Вінницькій та Хмельницькій областях пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунали у Вінницькій та Хмельницькій областях сьогодні, 11 серпня. Це сталося під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними місцевих жителів, вибухи було чути у Хмельницькому. Також звуки, схожі на вибухи, пролунали у Вінницькій області.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив вибухи у регіоні. Він заявив, що працюють сили ППО, та закликав жителів залишатися в укриттях.

Повітряна тривога в Україні

Нагадаємо, після 10:00 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу запуску ракет з Росії.

Пізніше військові повідомили, що зафіксовані пуски ракет "Кинджал" з літака МіГ-31К у напрямку Київської області. При цьому у столиці пролунали вибухи. Влада повідомила, що працює протиповітряна оборона.

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