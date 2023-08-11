В Киеве раздались громкие взрывы, работает ПВО
В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Это произошло после предупреждения военных о пусках врагом ракет.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
После оглашения тревоги в Киеве услышали несколько громких взрывов. Впоследствии взрывы подтвердил и мэр столицы Виталий Кличко.
"Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях!" - написал он.
Кроме того, в КГВА сообщили о работах противовоздушной обороны.
"В столице работает ПВО. Ракетная опасность продолжается! Оставайтесь в укрытиях!" - пишет начальник КГВА Сергей Попко.
Обломки ракеты упали на детскую больницу
Обновлено 10:21
По информации мэра Киева Виталия Кличко, в столице на территорию одной из детских больниц упали обломки ракеты.
Он добавил, что пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы следуют на место.
Обновлено 10:26
Как впоследствии уточнил начальник КГВА Сергей Попко, предварительно в Оболонском районе, на территории детской больницы упало несколько обломков.
Данные о пострадавших и разрушениях выясняются.
Масштабная тревога в Украине
Напомним, сегодня рядом областей распространилась тревога. В воздушных силах предупреждали о ракетной опасности. Но впоследствии последовали отбои. И буквально через некоторое время опасность была объявлена в Киеве, после чего стало известно о взлете российского истребителя МиГ-31К. В результате чего опасность охватила всю страну.
Детальнее о масштабной тревоге в стране читайте в материале РБК-Украина.
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