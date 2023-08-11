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В Киеве раздались громкие взрывы, работает ПВО

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Киев, Пятница 11 августа 2023 10:03
В Киеве раздались громкие взрывы, работает ПВО Фото: в Киеве раздались громкие взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы. Это произошло после предупреждения военных о пусках врагом ракет.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

После оглашения тревоги в Киеве услышали несколько громких взрывов. Впоследствии взрывы подтвердил и мэр столицы Виталий Кличко.

"Взрывы в городе. Находитесь в укрытиях!" - написал он.

Кроме того, в КГВА сообщили о работах противовоздушной обороны.

"В столице работает ПВО. Ракетная опасность продолжается! Оставайтесь в укрытиях!" - пишет начальник КГВА Сергей Попко.

Обломки ракеты упали на детскую больницу

Обновлено 10:21

По информации мэра Киева Виталия Кличко, в столице на территорию одной из детских больниц упали обломки ракеты.

Он добавил, что пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы следуют на место.

Обновлено 10:26

Как впоследствии уточнил начальник КГВА Сергей Попко, предварительно в Оболонском районе, на территории детской больницы упало несколько обломков.

Данные о пострадавших и разрушениях выясняются.

Масштабная тревога в Украине

В Киеве раздались громкие взрывы, работает ПВО

Напомним, сегодня рядом областей распространилась тревога. В воздушных силах предупреждали о ракетной опасности. Но впоследствии последовали отбои. И буквально через некоторое время опасность была объявлена в Киеве, после чего стало известно о взлете российского истребителя МиГ-31К. В результате чего опасность охватила всю страну.

Детальнее о масштабной тревоге в стране читайте в материале РБК-Украина.

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В Киеве раздались громкие взрывы, работает ПВО
В Киеве раздались громкие взрывы, работает ПВО
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