RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Винницкой области сокращают комендантский час: сколько будет длиться

15:10 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: в Винницкой области сокращают комендантский час (Getty Images)

В Винницкой области сокращают продолжительность комендантского часа - с сегодняшнего дня он будет действовать с 01:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Винницкой ОВА Натальи Заболотной.

Время начала комендантского часа перенесли с 00:00 до 01:00. Это решение было принято в соответствии с действиями Кабмина по адаптации работы государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.

"Соответствующие изменения внесены в Приказ о введении комендантского часа на территории области. В то же время все правила и ограничения, действующие во время комендантского часа, остаются в силе", - говорится в заявлении Заболотной.

Жителей и гостей Винницкой области призвали учитывать обновленный график во время планирования поездок и передвижения в ночное время.

Напомним, некоторые регионы Украины сократили продолжительность комендантского часа после рекомендаций Кабмина по пересмотру подходов к ночным ограничениям.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости пересмотреть подход к комендантскому часу.

Глава государства сообщил, что в Киеве ее продолжительность будет сокращена, а властям других городов предложат оценить действующие ограничения и, при необходимости, изменить их временные рамки.

РБК-Украина также писало, что в Сумской области продлили комендантский час. С 16 сентября она длится час дольше - с 00:00 до 05:00.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Комендантский часВинницкая область