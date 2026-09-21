В Винницкой области сокращают комендантский час: сколько будет длиться

Время начала комендантского часа перенесли с 00:00 до 01:00. Это решение было принято в соответствии с действиями Кабмина по адаптации работы государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.

"Соответствующие изменения внесены в Приказ о введении комендантского часа на территории области. В то же время все правила и ограничения, действующие во время комендантского часа, остаются в силе", - говорится в заявлении Заболотной.

Жителей и гостей Винницкой области призвали учитывать обновленный график во время планирования поездок и передвижения в ночное время.

Напомним, некоторые регионы Украины сократили продолжительность комендантского часа после рекомендаций Кабмина по пересмотру подходов к ночным ограничениям.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости пересмотреть подход к комендантскому часу.