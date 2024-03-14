В Винницкой области "Шахед" убил человека, число раненых возросло
В Винницкой области из-за попадания ударного дрона типа "Шахед" погиб человек, а также возросло количество раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.
Он отметил, что в результате воздушной вражеской атаки в Винницкой области госпитализированы четыре человека. Один человек погиб.
На месте происшествия работают все службы. Продолжаются работы по разбору завалов.
Атака на Украину
Вечером в четверг, 14 марта, российские захватчики в очередной раз атаковали южные и центральные области ударными беспилотниками типа "Шахед".
Во время атаки один из дронов попал в жилой дом. Сначала сообщалось о трех раненных людях, их доставили в больницу.
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