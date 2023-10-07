В Винницкой области из-за пожара погибли дети

По данным ГСЧС, сегодня около 17 часов к спасателям поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме в селе Верховка.

Спасатели сообщили, что возгорание произошло в квартире на втором этаже. Во время тушения пожара, чрезвычайники обнаружили тела двух братьев 2020 и 2023 года рождения, без признаков жизни.

Впоследствии выяснилось, что на момент возникновения возгорания, в квартире в целом находилось шестеро детей.

Двенадцатилетняя девочка из задымленного помещения выбежала на улицу самостоятельно.

Еще трех малолетних детей, до прибытия подразделения спасателей, с помощью лестницы спас сосед.

По словам спасателей, он и увидел дым из окна квартиры и услышал крики детей.

По состоянию на 17:57 пожар ликвидирован.

Пожары и взрывы газа в Украине

Напомним, в среду, 4 октября, в Киеве произошел взрыв в многоэтажке. К моменту ЧП в квартире, которая стала его эпицентром, находилась семья с детьми.

Как выяснилось в ГСЧС, в квартире на третьем этаже произошел взрыв туристического газового обогревателя.

Утром 22 июня в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа. Сначала сообщалось об одном погибшем. Позже количество пострадавших выросло до пяти.

Отметим, что недавно украинцев призывали запастись огнетушителями.

Детальнее о том, зачем держать дома огнетушитель можно узнать в материале РБК-Украина.

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