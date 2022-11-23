RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Винницкая область под обстрелом. Россияне бьют по критической инфраструктуре, - ОВА

Фото: Винницкая область под обстрелом. Россияне бьют по критической инфраструктуре (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные обстреливают Винницкую область. Бьют по критической инфраструктуре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"Винницкая область под обстрелом врага - объекты критической инфраструктуры!", - пишет Борзов.

Глава ОВА призывает горожан и дальше оставаться в укрытиях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в настоящее время по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинцы предупреждают о ракетной опасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая областьВойна в УкраинеРоссийская Федерация