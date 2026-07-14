В Виннице изменят работу светофоров во время минуты молчания

В Виннице меняют алгоритм работы светофоров, чтобы водители могли безопасно останавливаться в общенациональную минуту молчания. В специальном режиме будет работать более 80 светофорных объектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент транспорта и городской мобильности Винницкого городского совета.
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Каждый день в 9:00 в Виннице чтят память погибших защитников и защитниц Украины, а также мирных жителей, чьи жизни унесла российская война. В настоящее время в городе останавливается общественный транспорт, а к минуте молчания присоединяются и водители частных автомобилей.
Чтобы сделать такую остановку более безопасной, в Виннице поэтапно меняют работу светофоров.
Специальный алгоритм предполагает, что перед минутой молчания светофоры будут постепенно переключаться на красный сигнал. Это позволяет водителям заблаговременно снизить скорость и избежать резкого торможения или опасных маневров.
По окончании минуты молчания светофорные объекты так же будут поэтапно возвращаться в привычный режим работы.
В департаменте сообщили, что по завершении всех настроек специальный алгоритм будет действовать более чем на 80 светофорных объектах города.
По словам чиновников, такие изменения призваны создать безопасные условия для всех участников дорожного движения, ежедневно приобщающихся к общенациональной минуте молчания в знак памяти о погибших в результате российской войны.
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