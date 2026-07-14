В Виннице изменят работу светофоров во время минуты молчания

Главное: Уникальный алгоритм: В Виннице вводится специальный режим работы для более 80 светофоров.

В Виннице вводится специальный режим работы для более 80 светофоров. Как это будет работать: Ежедневно до 09:00 светофоры по всему городу будут постепенно и поэтапно переключаться на красный сигнал.

Ежедневно до 09:00 светофоры по всему городу будут постепенно и поэтапно переключаться на красный сигнал. Возврат к движению: После минуты молчания светофорные объекты так же плавно и поэтапно будут возвращаться к своему обычному автоматическому режиму работы.

После минуты молчания светофорные объекты так же плавно и поэтапно будут возвращаться к своему обычному автоматическому режиму работы. Масштаб изменений После завершения всех технических настроек в новом формате будет работать более 80 светофорных объектов в разных районах города.

Как будут работать светофоры

Каждый день в 9:00 в Виннице чтят память погибших защитников и защитниц Украины, а также мирных жителей, чьи жизни унесла российская война. В настоящее время в городе останавливается общественный транспорт, а к минуте молчания присоединяются и водители частных автомобилей.

Чтобы сделать такую остановку более безопасной, в Виннице поэтапно меняют работу светофоров.

Специальный алгоритм предполагает, что перед минутой молчания светофоры будут постепенно переключаться на красный сигнал. Это позволяет водителям заблаговременно снизить скорость и избежать резкого торможения или опасных маневров.

По окончании минуты молчания светофорные объекты так же будут поэтапно возвращаться в привычный режим работы.

Сколько светофоров будут работать в новом режиме

В департаменте сообщили, что по завершении всех настроек специальный алгоритм будет действовать более чем на 80 светофорных объектах города.

По словам чиновников, такие изменения призваны создать безопасные условия для всех участников дорожного движения, ежедневно приобщающихся к общенациональной минуте молчания в знак памяти о погибших в результате российской войны.