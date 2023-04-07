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В Виннице завершается отопительный сезон

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Винница, Пятница 07 апреля 2023 18:24
В Виннице завершается отопительный сезон Фото: в Виннице завершается отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Виннице завтра, 8 апреля, прекращают подачу тепла в здания. Отопительный сезон в городе завершается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Винницы Сергея Моргунова в Telegram.

"Завтра, 8 апреля, завершаем отопительный сезон в Виннице", - написал городской глава.

При этом он поблагодарил коммунальщиков и энергетиков за то, что в такую сложную зиму люди оставались с теплом.

Напомним, завтра отопительный сезон завершают и в Киеве.

Также мы писали, что в Черкасской области отопительный сезон хотят завершить 10 апреля.

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Винница Отопительный сезон
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