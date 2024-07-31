В Виннице задержан агент ФСБ, который пытался поджечь здание ТЦК

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника "по горячим следам" после того, как он бросил "коктейль Молотова" в стену военкомата и зафиксировал возгорание на камеру своего телефона.

По данным следствия, фигурантом оказался 17-летний житель Одессы, который весной этого года попал в поле зрения ФСБ из-за поисков быстрого заработка в интернете. На одном из сайтов молодой человек выложил свое резюме, на которое ответил представитель российской спецслужбы. За деньги ему предложили поджигать объекты военной инфраструктуры и автомобили украинских защитников.

После выполнения "тестовых" задач в виде фотофиксации локаций Сил обороны в портовом городе, оккупанты "отправили" своего соратника в Винницкую область для поджога здания ТЦК. После этого он должен был продолжить серию поджогов на территории Житомира.

Однако Служба безопасности сорвала вражеские планы. Во время обысков у фигуранта было изъято самодельную зажигательную смесь и мобильный телефон, который он использовал для съемки преступления и общения с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: В Виннице задержан агент ФСБ, пытавшийся поджечь здание ТЦК (t.me/SBUkr)