Рада сняла важный запрет по использованию общественного транспорта: о чем идет речь

Верховная Рада разрешила использовать гуманитарные автобусы, трамваи и троллейбусы как общественный транспорт. До этого они простаивали в депо, потому что подобное применение было под запретом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Украины Алексея Кулебы, заявление нардепа Алексея Гончаренко.

"30 апреля Рада поддержала чрезвычайно важное решение - законопроект №12177-1, который позволяет официально использовать общественный транспорт, полученный в виде гуманитарной помощи", - рассказал он, добавив, что "за" проголосовали 278 нардепов.

Почему этот закон важен

Кулеба привел статистику - за два года полномасштабной войны почти 90 общин получили более 800 единиц автобусов, десятки трамваев и троллейбусов, всего более тысячи единиц транспорта.

"Часто это единственная возможность наладить связь между селами, восстановить школьный маршрут или довезти людей в больницу. Но все это время был барьер: не было законной возможности использовать этот транспорт для перевозок. И сегодня мы этот барьер убрали", - констатировал представитель правительства.

Что меняет закон:

позволяет его официальное использование коммунальными предприятиями;

защищает от рисков юридической неопределенности.

Что это означает на практике

Как пояснил нардеп Алексей Гончаренко, сейчас гуманитарную помощь могут получать только неприбыльные организации. Но все городские коммунальные перевозчики (КП), которые возят пассажиров, юридически считаются прибыльными.

"Из-за этого даже транспорт, переданный иностранными партнерами в качестве помощи, не может выехать на маршруты - и буквально ржавеет в депо", - рассказал он.

По словам нардепа, это реальная проблема.

"Могу сказать об Одессе, где десятки автобусов стоят на площадке, потому что юридически их нельзя использовать", - констатировал он.

Соответственно новый закон разблокирует гуманитарную помощь для транспорта.