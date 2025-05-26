В Виннице вспыхнул пожар в ТЦК: что известно

Напомним, что 21 мая, стало известно о пожаре на территории Белоцерковской ТЭЦ.

В Белоцерковской городской территориальной общине отметили, что сегодня в 12:46 поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло на одном из объектов. На месте происшествия работают спасатели и необходимые службы.

Впоследствии стало известно, что в результате пожара на территории Белоцерковской ТЭЦ два человека погибли.

В пресс-службе ГСЧС добавили, что обстоятельства гибели людей и причины возникновения пожара устанавливаются.

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