МВД подготовило план действий при длительном отключении света
Правительство поддержало инициативу Министерства внутренних дел по созданию Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра внутренних дел Алексея Сергеева в эфире телемарафона.
Как пояснил Сергеев, в состав вошли 17 министерств и другие центральные органы исполнительной власти, а также правоохранительные органы. Его цель будет заключаться в принятии скоординированных и слаженных действий во время обстрелов и ликвидации последствий.
"Нами будет приниматься ряд мер по скорейшему проведению аварийно-спасательных работ, других неотложных мероприятий по ликвидации последствий обстрелов, обеспечению охраны порядка, предотвращению преступности в городах, районах, регионах, где будут длительные отключения света", - отметил заместитель министра.
Мероприятия будут предусматривать:
- увеличение количества нарядов Национальной полиции и Национальной гвардии;
- приближение маршрутов патрулирования нарядов к супермаркетам, железнодорожным путям, вокзалам и другим объектам обеспечения жизнедеятельности населения;
- защита объектов критической инфраструктуры и обеспечение функционирования пунктов несокрушимости;
- контроль доступности и обеспеченности укрытий Министерством внутренних дел и ГСЧС;
- создание электронного учета укрытий.
"Проверки совместно с органами местной государственной власти и местного самоуправления проводятся ежедневно. Выявляются и оперативно устраняются недостатки", - пояснил заместитель министра.
Масштабные обстрелы России зимой
Этой зимой враг прибегнул к масштабным обстрелам по энергосистеме Украины, что заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии. Первые отключения, например, происходили когда возникала необходимость сбалансировать энергосистему на большую мощность.
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