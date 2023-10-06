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МВД подготовило план действий при длительном отключении света

Пятница 06 октября 2023 16:20
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МВД подготовило план действий при длительном отключении света Фото: МВД подготовило план действий в случае длительного отключения света (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство поддержало инициативу Министерства внутренних дел по созданию Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра внутренних дел Алексея Сергеева в эфире телемарафона.

Как пояснил Сергеев, в состав вошли 17 министерств и другие центральные органы исполнительной власти, а также правоохранительные органы. Его цель будет заключаться в принятии скоординированных и слаженных действий во время обстрелов и ликвидации последствий.

"Нами будет приниматься ряд мер по скорейшему проведению аварийно-спасательных работ, других неотложных мероприятий по ликвидации последствий обстрелов, обеспечению охраны порядка, предотвращению преступности в городах, районах, регионах, где будут длительные отключения света", - отметил заместитель министра.

Мероприятия будут предусматривать:

  • увеличение количества нарядов Национальной полиции и Национальной гвардии;
  • приближение маршрутов патрулирования нарядов к супермаркетам, железнодорожным путям, вокзалам и другим объектам обеспечения жизнедеятельности населения;
  • защита объектов критической инфраструктуры и обеспечение функционирования пунктов несокрушимости;
  • контроль доступности и обеспеченности укрытий Министерством внутренних дел и ГСЧС;
  • создание электронного учета укрытий.

"Проверки совместно с органами местной государственной власти и местного самоуправления проводятся ежедневно. Выявляются и оперативно устраняются недостатки", - пояснил заместитель министра.

Масштабные обстрелы России зимой

Этой зимой враг прибегнул к масштабным обстрелам по энергосистеме Украины, что заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии. Первые отключения, например, происходили когда возникала необходимость сбалансировать энергосистему на большую мощность.

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