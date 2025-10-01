ua en ru
В Виннице провели встречу IT Meets: о чем говорили

Винница, Среда 01 октября 2025 18:10
Фото: в Виннице провели встречу IT Meets (IT Meets)
Автор: Александр Мороз

В Виннице состоялась "IT Meets. Сервисный бизнес 2025: Lead & Deliver". Мероприятие стало полезным для владельцев и CEO сервисных ИТ-компаний, руководителей направлений, проектных менеджеров, бизнес-аналитиков, HR-специалистов и тех, кто строит отношения с клиентами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

В 2025 году сервисный ИТ-бизнес переживает переломный момент, потому что клиенты уже не удовлетворяются быстрым выполнением задач и ожидают от компаний стратегического мышления и проактивности. IT Meets была инициирована для продуктивного разговора о том, от чего на самом деле зависит лояльность, прибыльность и устойчивость компаний в условиях нестабильного рынка.

Событие собрало топовых представителей украинского ИТ, которые обсуждали действенные стратегии развития бизнеса.

Своим опытом поделились представители ведущих компаний: Wiseboard, ELEKS, Sombra, ИТ Ассоциация Винницы, Teamvoy, E-commerce, EPAM, Covent IT, Tietoevry Create Ukraine, RIA.com и другие специалисты, хорошо знающие реалии рынка.



Участники говорили о практических шагах, которые помогают компаниям масштабироваться в условиях нестабильности, оставаться конкурентными и открывать новые возможности в период непредсказуемости рынка.

"Тема сервисного бизнеса в 2025 году сегодня на обсуждении, потому что именно эта сфера сегодня больше всего испытывает влияние нестабильности и глобальной конкуренции. Украинские ІТ-компании привыкли быстро реагировать на вызовы, но настоящее требует выстраивать стратегии роста наперед. Это мероприятие стало платформой, где лидеры отрасли делятся инструментами, которые помогают сохранять конкурентность, открывать новые рынки и формировать зрелые бизнес-модели в условиях, когда правила игры меняются ежедневно", - комментируют организаторы.

Много внимания уделили тому, как правильно строить финансовые продукты, выходить на новые рынки, сохраняя баланс между высокими рисками и реальной ценностью для клиентов. Говорили и о роли менеджеров, от которых зависит качество проектов и прибыльность компаний.



Не менее важным стало обсуждение задач CEO в 2025 году. Специалисты делились опытом формирования зрелой организационной структуры, которая дает стабильность, и рассказали, как строить бренд работодателя, который привлекает талантливых специалистов, и создает пространство, где хотят работать и развиваться. Немало внимания обратили на оптимизацию внутренних процессов, ведь именно от этого зависит эффективность управления командами и скорость реализации проектов.



Эксперты отмечали, что современный сервисный бизнес уже не может позволить себе статичность. Клиенты ожидают быстрых решений, прозрачной коммуникации и стабильных результатов. Компании должны искать инновационные инструменты, внедрять новые подходы к укреплению лояльности и всегда быть готовыми к глобальной конкуренции.

Мероприятие поддержал Favbet Tech - компания была среди инициаторов первого в стране AI-комитета, также по итогам года по информации от проекта "Дія.City" компания вошла в 5 крупнейших налогоплательщиков среди резидентов "Дія.City". Сегодня Favbet Tech находится в Топ-50 ІТ-компаний Украины, как информирует DOU, входит в IT Ukraine Association и активно развивает направление искусственного интеллекта.

"Сервисный бизнес меняется очень быстро. Подобные события дают возможность обменяться опытом и лучше понять, какие решения уже сегодня формируют тенденции рынка. Для нас важно быть частью этого процесса", - комментирует CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

