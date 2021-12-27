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У Вінниці замінували вокзал і лікарню: поліція перевіряє інформацію

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Вінниця, Понеділок 27 грудня 2021 00:03
У Вінниці замінували вокзал і лікарню: поліція перевіряє інформацію Фото: у Вінниці замінували вокзал і лікарню (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Поліція отримала інформацію про мінування залізничного вокзалу та лікарні у Вінниці. На місці події працюють профільні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції у Вінницькій області.

Рятувальні служби провели евакуацію людей.

"26 грудня близько 22:30 до поліції надійшла інформація про мінування залізничного вокзалу та лікарні швидкої медичної допомоги у Вінниці. За викликом негайно поїхали слідчо-оперативні групи поліції, працівники вибухотехнічного відділу, кінологи та представники інших відомств", - йдеться в повідомленні.

Вибухотехніки та кінологічна служба перевірили приміщення та прилеглу територію з виявлення вибухонебезпечних або інших підозрілих предметів.

Станом на 23:45 перевірена територія залізничного вокзалу, небезпечних предметів не виявлено.

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