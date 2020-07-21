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У Подільському районі Києва підірвали банкомат, поліція відкрила справу

Київ, Вівторок 21 липня 2020 09:59
У Подільському районі Києва підірвали банкомат, поліція відкрила справу
Фото: місце події (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Юлія Струк

Сума збитків зараз встановлюється

У Подільському районі Києва невідомі підірвали вуличний банкомат, забрали звідти касети з готівкою та втекли. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції на своїй сторінці у Facebook.

Вказано, що вночі близько 01:30 до столичної поліції звернувся місцевий мешканець. Він повідомив, що троє невідомих підірвали банкомат біля продуктового магазину на вулиці Виговського. На місце події прибули слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, кінолог зі службовим собакою та вибухотехніки.

У Подільському районі Києва підірвали банкомат, поліція відкрила справу

"Поліцейські оглянули місце злочину, опитали свідків, вилучили та опрацювали відео з камер спостереження. Попередньо встановлено, що правопорушники за допомогою газоповітряної суміші підірвали банкомат, звідти забрали касети з грошима та втекли", - інформують правоохоронці.

Внаслідок вибуху пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення фасаду будівлі, сума збитків встановлюється.

Кримінальну справу розпочали за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в кінці червня у Харківській області невідомі намагалися підірвати банкомат, проте заволодіти грошовими коштами їм не вдалося.

Як писало РБК-Україна, в Миколаєві у лютому невідомі проникли у відділення банку, підірвали банкомат і викрали з нього понад чверть мільйона гривень.

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