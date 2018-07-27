У Вінниці зіткнулись чотири автомобілі, є загиблий та постраждалі

Зіткнулись два автомобіля, бус та вантажівка

У Вінниці 27 липня зіткнулись чотири автомобілі, внаслідок чого загинула одна людина, ще троє постраждали. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Як зазначається, аварія трапилась о 9 ранку на вулиці Лебединського. Зіткнулись два легковика, бус та вантажівка. Внаслідок ДТП були госпіталізовані троє людей. Один з госпіталізованих водіїв під час надання медичної допомоги помер.

Відзначається, що водій автомобіля BMW виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з Mitsubishi, Opel Vivaro та вантажівкою MAN.

Фото: аварія у Вінниці

"У результаті аварії каретами швидкої допомоги до лікарні доставлені водій та пасажир мікроавтобуса "Opel Vivaro"", - йдеться у повідомленні.

На місці масштабної аварії працюють посилені слідчо-оперативні групи поліції, які встановлюють обставини ДТП та опитують свідків.

Нагадаємо, що вчора, 26 липня, у Дніпропетровській області в ДТП загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали. Зіткнення автомобілей Hyundai Sonata і ВАЗ 21053 сталось у селі Мишурин Ріг Верхньодніпровського району.