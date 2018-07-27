В Виннице столкнулись четыре автомобиля, есть погибший и пострадавшие

Новости Происшествия 27.07.2018 - 11:27
Фото: авария в Виннице (vn.npu.gov.ua)
Фото: авария в Виннице (vn.npu.gov.ua)

Столкнулись два автомобиля, микроавтобус и грузовик

В Виннице 27 июля столкнулись четыре автомобиля, в результате чего погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Как отмечается, авария произошла в 9 утра на улице Лебединского. Столкнулись две легковушки, микроавтобус и грузовик. В результате ДТП были госпитализированы трое людей. Один из госпитализированных водителей во время оказания медицинской помощи скончался.

Отмечается, что водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Mitsubishi, Opel Vivaro и грузовиком MAN.

В Виннице столкнулись четыре автомобиля, есть погибший и пострадавшие
В Виннице столкнулись четыре автомобиля, есть погибший и пострадавшие
В Виннице столкнулись четыре автомобиля, есть погибший и пострадавшие
Фото: авария в Виннице
 

"В результате аварии каретами скорой помощи в больницу доставлены водитель и пассажир микроавтобуса Opel Vivaro", - говорится в сообщении.

На месте масштабной аварии работают усиленные следственно-оперативные группы полиции, которые устанавливают обстоятельства ДТП и опрашивают свидетелей.

Напомним, что вчера, 26 июля, в Днепропетровской области в ДТП погиб один человек, еще пятеро пострадали. Столкновение автомобилей Hyundai Sonata и ВАЗ 21053 произошло в селе Мишурин Рог Верхнеднепровского района.

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Теги:  Винница,  авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС