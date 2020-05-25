Фото: у Вінниці смертельно ранили нацгвардійця (1/freepik.com)

Медики діагностували у військового проникаюче ножове поранення черевної порожнини

Сьогодні, 25 травня, близько другої години ночі у Вінниці знайшли пораненого нацгвардійця. Військового госпіталізували до лікарні, однак спасти його не вдалось.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, травмований чоловік був виявлений на перехресті вулиць Шмідта - Брацлавська близько другої години ночі та каретою швидкої допомоги доставлений у реанімаційне відділення лікарні. Медики діагностували у нього проникаюче ножове поранення черевної порожнини та почали надавати належну допомогу, однак спасти його не вдалось.

Загиблим виявився 28-річний житель м. Вінниці Андрій Карась. У військовослужбовця в/ч 3008 у день інциденту був вихідний.

Наразі поліція встановлює обставини злочину та осіб, причетних нього. Правоохоронці встановлюють та допитують осіб, з якими спілкувався загиблий. Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Стаття передбачає 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, семеро осіб, яких розстріляли у Житомирській області, були добровольцями АТО.

Разом з тим, у Хмельницькому нетверезий чоловік із травматичної зброї стріляв у дільничного офіцера поліції, який у результаті інциденту отримав поранення.

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Автор: Андрій Козловський