В Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці 7 людей

Фото: рушниця (pixabay)

Рушниця, з якої було здійснено масове вбивство, вилучена

У Житомирській області чоловік розстріляв з мисливської рушниці 7 осіб. Його затримали.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

На березі ставка, неподалік від села Новоселиця Попільнянського району відпочивала компанія киян, які збиралися вже не раз половити там риби. Всього за даними слідства їх було 9 чоловік, включаючи орендаря ставка, громадянина 3. 1962 р.н.

"Близько 1 години ночі, орендар ставка, професійний мисливець З., на ґрунті раптово виниклих різких неприязних відносин, почав розстрілювати відвідувачів з належної йому гладкоствольної мисливської рушниці марки" ІЖ ", - повідомив Геращенко.

Підозрюваний у вбивстві 7 людей затриманий поліцейськими і знаходиться під вартою, він буде направлений на судово психіатричну експертизу. Рушниця, з якої було здійснено масове вбивство, вилучена.

"Думаю, що суд не матиме іншого рішення як довічне позбавлення волі для людини, яка позбавила життя сімох", - додав Геращенко.

Нагадаємо, у Закарпатській області прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно потрапити на територію України. Щоб затримати порушника, прикордонникам довелося застосувати зброю.

Автор: Анастасия Рокитна