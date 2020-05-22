ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Жертвами розстрілу в Житомирській області стали добровольці АТО

Новини » Надзвичайні події     22.05.2020 - 12:25
Жертвами розстрілу в Житомирській області стали добровольці АТО
Фото: військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Наймолодшому з них було 30 років

Семеро осіб, яких розстріляли у Житомирській області, були добровольцями АТО. Наймолодшому з них було 30 років.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла керівниця прес-служби поліції Житомирської області Алла Ващенко.

Також вона повідомила, що найстаршому з загиблих було 60 років.

"Загинуло на місті події семеро осіб. Так, це було всі добровольці АТО. Наймолодший 1990-го року, найстарший 1960-го року", - заявила Ващенко.

Нагадаємо, на березі ставка, неподалік від села Новоселиця Попільнянського району відпочивала компанія киян. Один з них, на ґрунті раптово виниклих різких неприязних відносин, почав стріляти. В результаті він убив 7 людей. Лише один, почувши постріли, встиг втекти в ліс, вийти в село і викликати поліцію.

У зв'язку з цим, почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох і більше осіб). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Стрілка затримали, мисливську рушницю вилучили. Чоловік буде направлений на судово психіатричну експертизу.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України расстрелпреступленияНовини АТО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся