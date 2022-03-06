У Вінниці російські війська обстріляли аеропорт

Повідомляється, що російські окупанти завдали ракетного удару по аеропорту у Вінниці. На кадрах видно, що нанесено кілька ударів. Є сильний спалах вогню. Ймовірно, почалася пожежа.

Очевидці кажуть, що удар припав по Гавришівці, де розташований аеропорт Вінниця. За попередніми даними, по Гавришівці вдарили чотири ракети.

Про постраждалих поки не повідомляється.

"Вінничани, у нас погана новина. В результаті ракетних обстрілів, в район Гавришівки було потрапляння у військовий об'єкт", - повідомив начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

В результаті вибухів сталася пожежа. Зараз працюють служби ДСНС.

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