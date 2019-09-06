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У Вінниці на п'ять років засудили чоловіка за жорстоке поводження з кішкою

Новини » Суспільство    06.09.2019 - 04:14
У Вінниці на п'ять років засудили чоловіка за жорстоке поводження з кішкою
Ілюстративне фото (kmr.gov.ua)

Чоловік жорстоко поводився із твариною на очах у малолітніх дітей

Вінницький міський суд засудив до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки чоловіка, який викинув свою кішку з п'ятого поверху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Вінницької області.

Під час досудового розслідування з'ясовано, що 50-річний чоловік, у травні 2019 року, викинув власну кішку з вікна п’ятого поверху. У подальшому, вийшовши на вулицю та побачивши, що тварина подає ознаки життя, не звертаючи увагу на присутніх сторонніх осіб, частина з яких була малолітніми, взяв кішку на руки та з усієї сили вдарив нею об асфальт, внаслідок чого завдав тварині несумісні із життям тілесні ушкодження.

Прокуратурою дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 299 КК України, тобто жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, що вчинене умисно та призвело до загибелі тварини, вчинене з хуліганських мотивів, у присутності малолітнього, з особливою жорстокістю, активним способом.

Зловмисника визнали винним у вчиненні інкримінованого йому діянні.

Раніше у Луганській області Сєвєродонецька місцева прокуратура звинуватила 37-річного місцевого жителя у жорстокому поводженні з твариною. 30 червня 2019 року громадянин жорстоко побив безпородну собаку і скинув її з другого поверху своєї квартири. Чоловікові призначено покарання у вигляді 2 років обмеження волі з встановленням максимального 3-річного випробувального терміну у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.

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