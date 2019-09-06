В Виннице на пять лет посадили мужчину за жестокое обращение с кошкой

Иллюстративное фото (kmr.gov.ua)

Мужчина жестоко обращался с животным на глазах у малолетних детей

Винницкий городской суд приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года мужчину, который выбросил свою кошку с пятого этажа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

Во время досудебного расследования выяснили, что 50-летний мужчина, в мае 2019 года, выбросил собственную кошку из окна пятого этажа. В дальнейшем, выйдя на улицу и увидев, что животное подает признаки жизни, не обращая внимание на присутствующих посторонних лиц, часть из которых были малолетними, взял кошку на руки и со всей силы ударил ею об асфальт, в результате чего нанес животному несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Прокуратурой действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 299 УК Украины, то есть жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, которые совершенные умышленно и привели к гибели животного, совершенные из хулиганских побуждений, в присутствии малолетнего, с особой жестокостью, активным способом.

Злоумышленника признали виновным в совершении инкриминируемого ему деянии.

Ранее в Луганской области Северодонецка местная прокуратура обвинила 37-летнего местного жителя в жестоком обращении с животным. 30 июня 2019 года гражданин жестоко избил беспородную собаку и сбросил ее со второго этажа своей квартиры. Мужчине назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с установлением максимального 3-летнего испытательного срока в совершении преступления по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины.