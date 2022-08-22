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В Вінниці перевіряють замінування двох вокзалів: що відомо

Фото: у Вінниці перевіряють замінування двох вокзалів (33kanal.com)
Автор: Наталія Гурковська

В понеділок, 22 серпня, в Вінниці знову перевіряють повідомлення про замінування декількох об’єктів. На цей раз - залізничного вокзалу та центрального автовокзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницьку обласну раду.

"Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Залізничного вокзалу та Центрального автовокзалу. На місцях працюють вибухотехніки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють у ситуаційному центрі, в місті перекрили рух Привокзальною площею. Водіїв просять обрати інший маршрут.

Оновлено 11.16. За даними ситуаційного центру, рух Привокзальною площею вже відновили.

Як повідомлялося, буквально 20 вересня у Вінниці також повідомляли про можливе замінування об'єктів. Повідомлення про вибухівку надходили різними об'єктами тричі на добу. Після перевірки з'ясувалося, що повідомлення були чиїмось злим жартом.

Нагадаємо, невідомі у четвер, 18 серпня, також повідомляли про замінування кількох об'єктів у Вінниці. Тоді правоохоронці перекрили частину міста для перевірки. Пізніше стало відомо, що інформація щодо мінування не підтвердилася.

До цього вибухівку в Вінниці та в низці міст України шукали 4 серпня. Тоді інформація про замінування також виявилась хибною.

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Вінниця