У Вінниці потяг зіштовхнувся з автівкою: водія забрала "швидка"

Вранці 7 березня у Вінниці дизельний потяг зіштовхнувся з автомобілем ВАЗ-2106, внаслідок чого постраждав водій легковика. Його забрала бригада екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Вінницькій області.

До проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС залучалося п'ять чоловік особового складу та один спецавтомобіль.

"По прибуттю бійці ДПРЧ-5 м. Вінниці встановили, що відбулося зіткнення дизельпотягу та лекгового автомобіля ВАЗ-2106. Внаслідок ДТП постраждав водій автівки. Рятувальники передали травмованого чоловіка бригаді екстреної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальникам про пригоду стало відомо о 06:58, ДТП сталася на нерегульованому залізничному переїзді на вул. Залізничній у Вінниці.

Нагадаємо, 17 лютого у Києві на залізничному переїзді сталося зіткнення товарного поїзда з автомобілем. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажир легковика загинув.

Наприкінці січня у Львівській області сталася ДТП між маршруткою і поїздом. Тоді в результаті аварії помер один з пасажирів маршрутки.

Також повідомлялося, що на початку лютого під Дніпром з рейок зійшли вісім вагонів вантажного поїзда.