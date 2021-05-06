У Вінниці масштабна пожежа: горить офісний центр

Повідомляється, що загорілася триповерхова офісна будівля на вулиці Бевза, 34. Пожежа виникла на третьому поверсі. Станом на зараз вогнем охоплено третій поверх та дах.

До гасіння залучено 50 осіб та 10 одиниць техніки управління ДСНС у Вінницькій області. Причини пожежі поки невідомі.

Фото: пожежа у Вінниці (vinnitsa.info)