Без світла і води могло опинитися пів Чернігівської області. СБУ заблокувала криптооферму

Служба безпеки України (СБУ) в Чернігівській області викрила ферму для майнінгу криптовалюти. Зловмисники крали світло з трансформаторної станції, створюючи загрозу відключення світла та води для мешканців половини регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Встановлено, що організатори схеми створили потужну майнінг-ферму. Вони розмістили своє обладнання в орендованих складських приміщеннях і несанкціоновано під’єднались до підстанції, розташованої неподалік.

Як повідомляють правоохоронці, мова йде про підстанції від якої отримують електроживлення такі об’єкти як: КНП "Ніжинська станція швидкої медичної допомоги", КП "Ніжинводоканал".

Так, аби приховати факти викрадення, зловмисники втрутились у роботу обліку системи. Для цього вони використовували спеціалізоване обладнання.

Зазначено, що дії зловмисників могли призвести до нештатних ситуацій з безперебійним постачанням електроенергії населенню та підприємствам.

Відомо, що за два місяці "роботи" зловмисники завдали лише прямих збитків на суму понад 3 млн гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

понад 150 одиниць обладнання для генерації криптовалют;

спеціалізовану техніку для втручання у мережу автоматизованого обліку електроенергії.

Наразі встановлюються всі обставини скоєння злочинів за ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) ККУ.

Слідчі дії тривають.

Фото: СБУ проводить обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)