ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Вінницягаз": 47% лічильників визнано непридатними після повірки

Новость на русском →
Вінниця, Вівторок 31 серпня 2021 21:09
"Вінницягаз": 47% лічильників визнано непридатними після повірки facebook com infovlgas com ua
Автор: Марія Тарариєва

На 1 серпня поточного року "Вінницягаз" передав на державну повірку майже 18 тисяч газових лічильників. Майже половина з них визнані непридатними для подальшої експлуатації. Відбраковані прилади будуть замінені компанією за рахунок тарифу на розподіл газу.

Про це повідомляє прес-служба "Вінницягазу".

"Щорічно у Вінницькій області близько 35 тисяч вузлів обліку газу проходять планову повірку. За сім місяців поточного року АТ "Вінницягаз" передав на державну повірку майже 18 тисяч вузлів обліку газу", - йдеться в повідомленні.

В результаті придатними для використання визнані майже 9,5 тисяч приладів. У той же час 8,4 тисяч лічильників визнані такими, що не підлягають подальшій експлуатації та ремонту. Вони будуть замінені АТ" Вінницягаз " за рахунок тарифу на послугу розподілу газу.

Кількість вузлів обліку газу, які Оператор ГРМ може замінити за тарифні кошти, щорічно визначає НКРЕКП.

"Згідно з планом розвитку АТ "Вінницягаз" на 2021 р.передбачено 24 млн грн. інвестицій для заміни 12,8 тис.непридатних лічильників газу та 4,1 млн грн. для формування обмінного фонду побутових вузлів обліку", - говорить технічний директор АТ" Вінницягаз " Ігор Дорошенко.

У прес-службі зазначили, що повірка, ремонт і заміна газових лічильників здійснюються за рахунок плати за розподіл природного газу. Отже, надання цих послуг залежить від своєчасних розрахунків споживачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінниця Газ
NEWS
Зеленський в США. Перші підсумки візиту (оновлюється)
Зеленський в США. Перші підсумки візиту (оновлюється)
DAILY
"Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію