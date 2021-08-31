"Винницагаз": 47% счетчиков признаны непригодными после поверки

На 1 августа текущего года "Винницагаз" передал на государственную поверку почти 18 тысяч газовых счетчиков. Почти половина из них признаны непригодными для дальнейшей эксплуатации. Отбракованные приборы будут заменены компанией за счет тарифа на распределение газа.

"Ежегодно в Винницкой области около 35 тысяч узлов учета газа проходят плановую поверку. За семь месяцев текущего года АО "Винницагаз" передал на государственную поверку почти 18 тысяч узлов учета газа", - говорится в сообщении.

В результате пригодными для использования признаны почти 9,5 тысяч приборов. В то же время 8,4 тысяч счетчиков признаны такими, что не подлежат дальнейшей эксплуатации и ремонту. Они будут заменены АО "Винницагаз" за счет тарифа на услугу распределения газа.

Количество узлов учета газа, которые Оператор ГРМ может заменить за тарифные средства, ежегодно определяет НКРЭКУ.

"Согласно плану развития АО "Винницагаз" на 2021 г. предусмотрено 24 млн грн. инвестиций для замены 12,8 тыс. непригодных счетчиков газа и 4,1 млн грн. для формирования обменного фонда бытовых узлов учета", - говорит технический директор АО "Винницагаз" Игорь Дорошенко.

В пресс-службе отметили, что поверка, ремонт и замена газовых счетчиков осуществляются за счет платы за распределение природного газа. Следовательно, предоставление этих услуг зависит от своевременных расчетов потребителей.