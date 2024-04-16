Аутсайдер НХЛ готовится к очередной смене прописки: куда переедет команда

Команда Западной конференции Национальной хоккейной лиги "Аризона Койотис" близка к новому переезду, который станет четвертым в истории франшизы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic .

"Койотис" начнут следующий сезон в новом штате. НХЛ готова перевезти команду из Аризоны в соседнюю Юту.

О переезде "Аризоны" в Солт-Лейк-Сити планируют официального объявить еще до старта плей-офф 20 апреля. Соглашение о продаже и переезде "Койотис" будет несколькоуровневым. Лига выкупит команду у актуального владельца – Алекса Меруэло, а затем продаст ее Райану Смиту.

Последний – владелец середняка НБА "Юты Джаз" и совладелец клуба МЛС "Реал Солт Лейк". Ранее он стремился получить для города место для новой хоккейной команды. Однако теперь ограничится покупкой уже существующего клуба. Соглашение обойдется ориентировочно в 1,2 млрд долларов.

В нынешнем сезоне "Аризона" в четвертый раз подряд не прошла в плей-офф. Рекорд команды в регулярном чемпионате – 35 побед, 46 поражений. Вероятно, последний матч в истории "Койотис" сыграют дома против "Эдмонтона" в ночь на четверг, 18 апреля.

История переездов "Аризоны Койотис"

Клуб основан в 1972 году под названием "Виннипег Джетс". Начал выступления во Всемирной хоккейной ассоциации, а к НХЛ присоединился в 1979-м.

В 1996 году команда переехала в Аризону. Сначала получила название "Финикс Койотис" и играла на местной "Америке Вест Арене". В 2003 году переехала в Глендейл и выступала на тамошнем стадионе до 2022 года. Последние два сезона "Койотис" провели в Темпе на 5-тысячной арене университета.

В прошлом году "Аризона" не получила разрешение на строительство нового стадиона в городке. Жители не поддержали предложения менеджмента "Койотис" по строительству, хотя владельцы готовы были вложить 2,3 млрд "зеленых".