Изменение тарифов на воду: переоформлять ли субсидию после повышения цен

С 1 июля 2026 года во многих регионах Украины подскочили тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.Они повлияют на размер жилищной субсидии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда.
В частности, тариф повысили в Винницкой области. Теперь он составляет 81,01 грн за кубометр с НДС, из которых:
В Пенсионном фонде отметили: повышение стоимости коммунальных услуг повлияет на размер жилищной субсидии.
"Если стоимость жилищно-коммунальных услуг растет, размер субсидии пересматривается. В то же время получателям субсидии не нужно обращаться в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области - перерасчет осуществляется автоматически", - сказано в сообщении.
После получения информации о новых тарифах специалисты Фонда самостоятельно проведут перерасчет.
Если семья имеет право на государственную помощь - размер субсидии определят с учетом новой стоимости услуг и обязательного платежа домохозяйства.
В новой информографике указано, как изменение тарифа может повлиять на размер жилищной субсидии:
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