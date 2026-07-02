Изменение тарифов на воду: переоформлять ли субсидию после повышения цен

В частности, тариф повысили в Винницкой области. Теперь он составляет 81,01 грн за кубометр с НДС, из которых:

45,53 грн - водоснабжение;

- водоснабжение; 35,48 грн - водоотвод.

В Пенсионном фонде отметили: повышение стоимости коммунальных услуг повлияет на размер жилищной субсидии.

"Если стоимость жилищно-коммунальных услуг растет, размер субсидии пересматривается. В то же время получателям субсидии не нужно обращаться в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области - перерасчет осуществляется автоматически", - сказано в сообщении.

После получения информации о новых тарифах специалисты Фонда самостоятельно проведут перерасчет.

Если семья имеет право на государственную помощь - размер субсидии определят с учетом новой стоимости услуг и обязательного платежа домохозяйства.

В новой информографике указано, как изменение тарифа может повлиять на размер жилищной субсидии:

Пересчет субсидии проведут автоматически (Фото: pfu.gov.ua/vn)