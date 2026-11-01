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В Винницкой области два человека погибли в результате удара РФ, трое детей ранены

17:29 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дрон РФ попал по территории общежития профессионального училища (dsns_telegram)

1 ноября российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Винницкую область - под удар попала Казатинская община.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Винницкой ОВА Наталии Заболотной и пост ГСЧС.

По словам Заболотной, в результате российского удара по Казатинской общине погибли два человека.

Мужчина погиб на месте атаки, а женщина, несмотря на усилия медиков, скончалась в реанимации.

Также ранения получили трое детей, которые сейчас находятся в больнице. Среди них - двое пятилетних детей и 16-летний подросток. Их состояние оценивают как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сообщается, что попадание произошло между общежитием и одним из учебных заведений.

На месте происшествия продолжают работать соответствующие службы. Обстоятельства и последствия атаки уточняются.

В ГСЧС Украины уточнили, что российский беспилотник попал на территорию общежития профессионального училища.

"Спасатели ликвидировали пожары двух автомобилей, возникшие в результате попадания", - добавили в ведомстве.

Обновлено в 18:03

Заболотная уточнила, что в результате российской атаки на Казатинскую общину погибла 13-летняя девочка.

Сначала сообщалось о гибели мужчины. Однако после уточнения информации выяснилось, что жертвой удара стала девочка.

Кроме того, количество пострадавших увеличилось до четырех. Среди них - 24-летний мужчина с легкими травмами. Его госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.

Последствия вражеской атаки продолжают уточняться.

Ранее РБК-Украина сообщало, что россияне в ночь на 25 октября атаковали дронами Винницу и область.

Также мы писали, что в ночь на 17 октября Винница осталась без света из-за атаки России.

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