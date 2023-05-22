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Виновата Венгрия? ЕС не одобрил выделение нового транша Украине на закупку вооружения

Фото: ЕС не одобрил выделение нового транша Украине на закупку вооружения (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министры иностранных дел стран Европейского союза не одобрили выделение нового транша Украине на закупку вооружения. Ранее Венгрия угрожала ветировать передачу средств.

Об этом заявил журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Как и ожидалось: министры иностранных дел ЕС не приняли решения по 8-му траншу Европейского фонда мира для Украины. Возможно, завтра", - сообщил он.

При этом журналист добавил, что новый пакет санкций ЕС против России будут снова обсуждаться в среду, 24 мая.

"Не ожидайте зеленого света тогда", - заявил Йозвяк.

Вето Венгрии

15 мая итальянское издание ANSA со ссылкой на источники заявила, что Венгрия заблокировала выделение восьмого транша средств из Европейского фонда мира на закупку вооружения, предназначенного для Украины.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт блокирует средства от ЕС, поскольку хочет, что Украина сняла с венгерского ОТР Bank.

До этого Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло OTP Bank в список международных спонсоров войны. Банк несмотря на войну в Украине продолжает работать в России.

Европейский фонд мира

Европейский фонд мира - это механизм внебюджетного финансирования мероприятий ЕС, имеющих военное и оборонное значение в рамках Общей внешней политики и политики безопасности. Общий бюджет фонда составляет 7,9 млрд евро на период 2021-2027 гг.

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